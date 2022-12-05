السوداني يكلف مديرا لمكتب رئيس جهاز المخابرات العراقي

2022/12/05 | 14:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الاثنين، عن صدور امر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتكليف مدير لمكتب رئيس جهاز المخابرات العراقي.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء كلف احمد ابراهيم السوداني بمهام مدير المكتب الخاص لرئيس جهاز المخابرات".

واضاف، أن "احمد السوداني سيباشر مهامه مديرا لمكتب رئيس جهاز المخابرات بعد صدور هذا الامر رسميا".

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