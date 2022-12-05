2022/12/05 | 14:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الاثنين، 5 كانون الاول، 2022،...

ظهرت المقالة وزير الداخلية يمنع استخدام عجلات الوزارة لأغراض شخصية أولاً على المسلة.

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