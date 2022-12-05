2022/12/05 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الجيش السوداني وهيئات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية،الاثنين، اتفاقا إطاريا ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق السودان.. البرهان ودقلو يؤكدان نية الجيش الانسحاب من السياسة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق السودان.. البرهان ودقلو يؤكدان نية الجيش الانسحاب من السياسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).