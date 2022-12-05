رئيس حكومة كُردستان “مسرور برزاني ” .. “اعتماد النظام الالكتروني لإبرام العقود سيعزز الشفافية”

2022/12/05 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس حكومة إقليم كُردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، على أهمية اعتماد النظام الإلكتروني للعقود العامة، معتبرا انه يعزز الشفافية في طرح المناقصات.وقال بارزاني في بيانه “أُرحِب بإطلاق أول بوابة إلكترونية للعقود العامة الخاصة بحكومة إقليم كوردستان، بما يعزز الشفافية والمساءلة في المناقصات العامة، ويساهم في زيادة كفاءة المالية العامة ودعم بروز المشاريع الصغيرة …

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