زيلينسكي: شتاء قاس بانتظارنا.. وعلينا الصمود للبقاء أحياء

2022/12/05 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب فصل الشتاء، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة للشعب الأوكراني، طالبه فيها بالصمود والمثابرة في وجه القوات الروسية.وقال زيلينسكي، في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء الأحد، إن «العدو يأمل بشدة في استخدام الشتاء ضدنا لجعله برداً ومشقة وجزءاً من إرهابه».وتابع «يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للبقاء على قيد الحياة …

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