شاهد .. أجمل اللقطات في مونديال قطر

2022/12/05 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت نهاية مباراة بولندا وفرنسا أمس الأحد في الدور ثمن النهائي لمونديال “قطر 2022″، واحدة من أجمل اللقطات في البطولة.وانتهت المباراة بخسارة بولندا بنتيجة 1-3 لتودع المنافسات.وخطف حارس مرمى منتخب بولندا، فويتشيك تشيزني الأضواء عقب المباراة، عندما أثبت أيضا أنه أب ممتاز.Szczesny a consolé son fils de 4 ans en larmes …

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