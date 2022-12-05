بــ43 ميدالية.. العراق يحقق انجازاً كبيراً ببطولة العالم للباغوت

2022/12/05 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بمتابعة حثيثة وتوجيهات مستمرة من قبل رئيس الاتحاد العراقي للعبة الباغوت الدكتور سعد معن, أحرز أبطال العراق 43 ميدالية مختلفة في هذه اللعبة، حيث توزعت على 14 ميدالية ذهبية و23 ميدالية فضية و6 ميداليات برونزية، وذلك خلال بطولة العالم الثالثة التي أقيمت في محافظة بورصا بجمهورية تركيا .إذ استبسل اللاعبون خلال هذه البطولة ونالوا المركز الثالث عالمياً بعد أن قدموا إنجازاً كبيراً في المنازلات مع مختلف منافسيهم من دول العالم.هذا وقدم الدكتور معن الشكر والتقدير لجميع من أسهم في هذا الإنجاز وسط منافسة شديدة شاركت فيها 24 دولة بواقع 450 لاعبا، موكداً أن هذا الاستحقاق جاء بتضافر جميع الجهود من لاعبين ومدربين وإداريين لرفع اسم العراق عالياً في هذا المحفل الدولي

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