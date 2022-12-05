2022/12/05 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أمرٍ باستقدام محافظ بابل السابق، على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.وأفادت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بأنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّرت استقدام محافظ بابل السابق، بشأن المُخالفات الحاصلة في محضر تخصيص قطع الأراضي لشريحة الشهداء والجرحى في مُديريَّة بلديَّة الحلة"، لافتةً إلى "قيام المُحافظ بالتوقيع والمُصادقة على محضر التخصيص، بالرغم من تلك المُخالفات؛ بعدِّه رئيساً للجنة تخصيص الأراضي".وأضافت أنَّ "محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".وأشارت الى أنَّ "الهيئة أعلنت في الثالث عشر من شباط الماضي عن استقدام محافظ بابل؛ لقيام اللجنة المركزيَّة المُؤلَّفة برئاسته بإدراج قطع أراضٍ تجاريَّةٍ مُتميِّزةٍ ضمن محضر الاستبدال الخاص بالقطع السكنيَّة المُخصَّصة لشريحة الشهداء والجرحى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: استقدام محافظ بابل السابق لمخالفته واجبات وظيفته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: استقدام محافظ بابل السابق لمخالفته واجبات وظيفته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).