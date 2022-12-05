2022/12/05 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مع الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ملفات التعاون والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، وسير تنفيذها في مختلف المجالات.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء استعراض مجمل ملفات التعاون والبرامج المشتركة بين العراق والمنظمة الدولية، وسير تنفيذها في مختلف المجالات".وأكد رئيس مجلس الوزراء للمبعوثة الأممية بحسب البيان "تطلّع العراق إلى المزيد من التعاون مع المنظمة الأممية في العديد من الملفات، بينها ملفّ إعادة النازحين، والتعاون في مجال مواجهة التغيّرات المناخية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني وبلاسخارت يبحثان البرامج المشتركة بين العراق والامم المتحدة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني وبلاسخارت يبحثان البرامج المشتركة بين العراق والامم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).