2022/12/05 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، خلال ترأسه اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، توجيهات تتعلق بقضاء سنجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اجتماعه بالهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري.. الأعرجي يصدر توجيهات تتعلق بسنجار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اجتماعه بالهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري.. الأعرجي يصدر توجيهات تتعلق بسنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).