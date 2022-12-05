مؤتمر هُدنة أم فتنة ؟!

2022/12/05 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب

والرياضة خالد كبيان يوم الإثنين 28

تشرين الثاني 2022، عن موافقة رئيس مجلس

الوزراء محمد شياع السوداني على إقامة

مؤتمر رياضي موسّع يناقش كيفيّة

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