مدرب المغرب: يجب أن نجرؤ على الحلم بتحقيق كأس العالم.. ونطمح لرفع راية بلادنا

2022/12/05 | 15:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، الإثنين، رسالة للاعبيه وللمنتخبات الأفريقية دعا فيها للحلم بتحقيق كأس العالم، وذلك قبل مواجهة إسبانيا في ربع نهائي مونديال 2022 في قطر

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