خلال اسبوعين من كأس العالم.. الرحلات الجوية مع قطر تلامس الـ13 الف رحلة

2022/12/05 | 16:01 - المصدر: يس عراق

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الهيئةُ العامةُ للطيرانِ المدني أنَّ الحركة الجويَّة حتى نهاية الأسبوع الثاني من بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بلغت 12963 رحلةً جويةً عبر مطار حمد والدوحة الدوليَّين.

وأشارت الهيئةُ عبر حسابِها الرسمي على تويتر إلى أنَّه أمس الأوَّل بلغ عدد الحركات 797 حركة جوية بواقع 596 رحلة جوية عبر مطار حمد الدولي، و201 رحلة عبر مطار الدوحة الدولي، مؤكدةً أن الأجواء القطرية تشهد كثافة تشغيلية كبيرة خلال المونديال.

وكانت الهيئةُ العامة للطيران المدني قد كشفت مؤخرًا أن العديد من شركات الطيران الخليجية بدأت بتسيير رحلات مكوكية إلى دولة قطر، بالإضافة إلى العديد من الرحلات الإضافية من باقي دول العالم، وذلك لتوفير نقل جوي متكامل لمُشجعي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

ونوَّهت إلى استمرار تطور النقل الجوي في دولة قطر مع تفعيل إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR) وزيادة الطاقة الاستيعابية والمسارات الجوية القادمة والمغادرة إلى دولة قطر بهدف تحقيق انسيابية أكثر في الحركة الجوية وضمان أكبر للسلامة الجوية.

وأوضحت الهيئةُ العامة للطيران المدني أنَّ العديد من شركات الطيران العالمية ومنها لوفتهانزا الألمانية والخطوط الجوية الفرنسية والخطوط الفنلندية والخطوط الملكية الهولندية، بالإضافة إلى شركاتِ طيران من أمريكا الجنوبية وإفريقيا قد باشرت بتسيير رحلات نظامية وعارضة إلى دولة قطر، ما أدَّى إلى كثافة تشغيلية بين دولة قطر وباقي دول العالم.

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