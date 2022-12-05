2022/12/05 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أحرز اللاعبون العراقيون، 43 ميدالية مختلفة، بينها 14 ذهبية، في لعبة البالوت، خلال بطولة العالم الثالثة التي أقيمت في تركيا.وذكر اتحاد لعبة الباغوت العراقي، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “بمتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينها 14 ذهبية..



العراق يحرز 43 ميدالية في بطولة العالم للباغوت المركز الخبري الوطني.

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