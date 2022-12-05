2022/12/05 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقدام محافظ بابل السابق لارتكابه ما يخالف واجبات وظيفته ‘عمداً ‘ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقدام محافظ بابل السابق لارتكابه ما يخالف واجبات وظيفته ‘عمداً ‘) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقدام محافظ بابل السابق لارتكابه ما يخالف واجبات وظيفته ‘عمداً ‘) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).