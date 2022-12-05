رئيس الجمهورية يتطلع لزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق وأرمينيا

2022/12/05 | 16:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، عن تطلّعه لزيادة معدلات التبادل التجاري والاقتصادي بالإضافة إلى الجانب الثقافي بين العراق وأرمينيا.وذكر بيان رئاسي، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل، في قصر بغداد، وفداً من وزارة الخارجية الأرمينية”.ورحّب رئيس الجمهورية، بـ”الوفد الزائر”، معبّراً عن […]

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