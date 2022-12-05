المالية تنجز الوجبة السابعة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات العليا

2022/12/05 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة المالية، الاثنين، عن انجاز الوجبة السابعة من الدرجات الوظيفية المستحدثة لحملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي).

وقالت الوزارة في بيان، ان "دائرة الموازنة في وزارة المالية انجزت، اليوم، اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل ضمن ملاك وزارة التعليم العالي والبالغة 2144 درجة (الوجبة السابعة) وكالآتي :ـ

-وزارة التعليم العالي (دكتوراه) 1297

-وزارة الاتصالات (ماجستير) 193

-الدبلوم العالي :

-وزارة الخارجية 6

-وزارة المالية 110

-وزارة الزراعة 189

-وزارة التعليم العالي 25

-وزارة الصحة 195

-وزارة الكهرباء 4

-وزارة النفط 13

-وزارة الإعمار والإسكان 82

-وزارة التربية 100

وتابعت ان "ذلك جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2022 ، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة 3 ، ومن المشمولين بالقرار رقم 59 لسنة 2017، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم 67 لسنة 2017"، مشيرة الى انه "سيتم تزويد الوزارة بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين".

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