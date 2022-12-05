2022/12/05 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، الاثنين، المباشرة بإجراءات تنفيذ قانون الضمان الصحي، وفيما حدد موعد تطبيقه، أكد شمول 250 الف عائلة بالقانون العام المقبل.

وقال الحسناوي، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "أولى أولويات الوزارة والحكومة تطبيق قانون الضمان الصحي"، لافتاً إلى أن "الوزارة بدأت العمل مع المحكمة الاتحادية لإصدار تعليمات رقم واحد لتنفيذ القانون".

وأضاف الوزير، أن "الاجتماعات مستمرة في ما يخص تنفيذ القانون"، مؤكداً أن "الوزارة ستطلق في الأول من شباط المقبل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل ضمن القانون".

وتابع أنه "بعد 6 أشهر من إطلاق الاستمارة سيتم العمل بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين"، مبيناً أن "القانون بحاجة إلى تعديلات كثيرة وأصدرت تعليمات لتسهيل تنفيد القانون".

وأشار إلى أن "الوزارة تحاول تنفيذ القانون بمراحل متعددة"، مؤكداً أن "العام المقبل سيتم من خلاله شمول 150 ألف من عوائل الموظفين و100 ألف من المشمولين بالرعاية الاجتماعية وإعطاء الخيار للمتقاعدين بالتسجيل".

ولفت إلى أن "العام المقبل سيشهد التجربة الأولى لتطبيق القانون"، مبيناً أنه "من خلال التطبيق التجريبي سيتم تحديد المعوقات وإصلاحها، بالإضافة إلى معرفة نقاط القوة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يحدد موعد تطبيق قانون الضمان الصحي ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يحدد موعد تطبيق قانون الضمان الصحي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).