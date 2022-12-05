وفاة الرسام العراقي سالم الدباغ

2022/12/05 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي، الاثنين، الرسام العراقي سالم الدباغ عن عمر ناهز الـ 83 عاماً بعد معاناة مع أمراض الشيخوخة.

وولد الراحل عام 1941 في مدينة الموصل بمحافظة نينوى بالفن التجريدي، وتخرج من مدارسها، ثم درس في معهد الفنون الجميلة وأكمل دراسته الأكاديمية في كلية الفنون الجميلة في بغداد.



حيث أشاد الكثير من النقاد والمختصين بأعماله المتميزة، وأقام العديد من المعارض داخل وخارج العراق، وحصل على الكثير من الشهادات التقديرية والجوائز والتكريم وكانت آخر معارضه الخارجية في دبي عام 2008.

وكان الدباغ قد غادر العراق منذ زمن طويل واستقر في الولايات المتحدة الأمريكية.

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