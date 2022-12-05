"حتى وأنا نائمة أشعر بالخوف".. إليكم قصة ضحية للعنف ضد المرأة في المغرب

2022/12/05 | 16:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2018 دخل قانون مناهضة العنف ضد النساء حيز التنفيذ في المغرب، لكن هل يُطبق هذا القانون على أرض الواقع فعلاً ويحمي النساء المغربيات من العنف؟

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