الخسائر تلاحق إيلون ماسك: هل هي لعنة تويتر؟

2022/12/05 | 16:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: استحوذ اسم إيلون ماسك على نصيب كبير من أخبار العام 2022...

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