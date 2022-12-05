2022/12/05 | 16:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت صحيفة Wyborcza، الاحد 12/05/2022، بأن الولايات المتحدة قامت بنقل حوالي...

ظهرت المقالة وسائل إعلام: أمريكا نقلت حوالي 700 مركبة عسكرية إلى بولندا أولاً على المسلة.

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