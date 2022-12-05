مناشدة لأمين بغداد.. ابتزاز وبيع مناصب في بلدية المنصور

2022/12/05 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

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ناشد أحد موظفي دائرة بلدية المنصور، امين بغداد عمار موسى بالتدخل وانهاء ماوصفه "مزاد بيع المناصب".

واظهرت رسالة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، كتابًا يحمل امر نقل لـ4 موظفين من بلدية المنصور، فيما ناشد صاحب الرسالة الى اعفاء ونقل المزيد من الموظفين المتورطين ببيع المناصب في بلدية المنصور، حيث وصل سعر المركز البلدي التابع لبلدية المنصور 5 ملايين دينار وراتب شهري يخصص إلى مسؤولي التخطيط في بلدية المنصور، مقابل عدم ابعاد مسؤولي المراكز البلدية عن مناصبهم.

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