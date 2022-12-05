من العراق.. الايرانيون يعلقون على قرارات حكومتهم بشأن التظاهرات وحل شرطة الاخلاق

2022/12/05 | 16:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

بعدما أعلنت السلطات الإيرانية، مساء السبت الماضي، عن قرارها بحل "شرطة الاخلاق الإيرانية" كاستجابة لمطالب المتظاهرين الإيرانيين عقب وفاة الإيرانية مهسا اميني اثناء اعتقالها من قبل الشرطة، والاحتجاجات التي تبعت ذلك، قامت وكالة وكالة اجينسي فرانس برس الفرنسية، باستطلاع اراء المواطنين الايرانيين في العراق حول ذلك.

وقالت الوكالة، في تقرير عن نتائج استطلاع راي ترجمته (بغداد اليوم)، لاراء الإيرانيين المقيمين في العراق في محافظات كربلاء، النجف واربيل ، إن "الإيرانيين في العراق انقسموا بين من يرى بان القرار لا يعني شيئا بالنظر لمطالب المتظاهرين، ومن يؤكد ان المشكلة لم تكن في وجود الجهاز ذاته، بل أساليب عمله".

واضافت الوكالة، وفقا للاستبيان، أن "اغلبية اراء الإيرانيين المقيمين في العراق ترى بان القرار غير مرتبط بمطالب التظاهرات التي تدعو الى حل النظام الإيراني، ولا تنحسر فقط بشرطة الاخلاق او ممارستها"، مشيرة الى أنه "مواطنين اخرين في محافظة كربلاء والنجف، اكدوا أن المشكلة تكمن في أسلوب عمل الشرطة القمعي"، فيما دعوا الى أن "تمارس الشرطة دورا بالدعوة وليس بالفرض"، على حد وصفهم.

يشار الى ان منظمة الهجرة الدولية في وتقرير نشرته العام الماضي، اكدت ان العراق من بين اعلى الدول في نسب الإيرانيين المقيمين داخل أراضيها، مؤكدة ان غالب الإيرانيين المقيمين في العراق يتمركزون في محافظات الشمال والجنوب العراقي، وتحديدا بالقرب من المراكز الدينية جنوبا، على حد وصفها.

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