"الماركا": كريستيانو رونالدو ينضم للنصر السعودي ابتداء من يناير

2022/12/05 | 17:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن صفقة انتقال، كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي تمت وأن النجم البرتغالي إلى "العالمي" سيرتدي الشعار الأصفر ابتداء من بداية العام المقبل.

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