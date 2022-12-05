إقالة مدير استخبارات ومكافحة ارهاب بابل وتكليف بديل

2022/12/05 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإقالة مدير استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة بابل، العميد رضا الصافي، وتكليف آخر بديلاً عنه.

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