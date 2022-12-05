لافروف: محاولة احتواء روسيا محفوف بمخاطر صدام بين القوى النووية

2022/12/05 | 17:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين 12/05/2022، أن خط الولايات...

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