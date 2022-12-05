مسؤول إيراني: رؤية السوداني تتحلى بالشجاعة لمواجهة الفساد

2022/12/05 | 17:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد وزير الاثار والسياحة الإيراني عزت الله ضرغامي، الاثنين 12/05/2022، أن...

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