​10 محافظين تحت مجهر السوداني.. 100 يوم قبل وقوع العقوبة

2022/12/05 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، اليوم الاثنين، عن إمهال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 10 محافظين 100 يوم لتصحيح مسارات العمل.

وقال العتبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللقاء الاول الذي جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمحافظين قبل اكثر من اسبوع تضمن فقرة مهمة وهي المكاشفة المباشرة حول طبيعة تحديات المرحلة والضعف الموجود في اداء البعض وان الحكومة لن تغض النظر عن اي اخطاء او سلبيات".

واضاف، أن "من الامور المهمة التي تحدث بها السوداني انه امهل 10 محافظين مهلة 100 يوم لتصحيح مسار العمل في محافظاتهم خاصة مع وجود ضعف في الاداء وكثرة الشكاوي وهناك ملفات لدى النزاهة على البعض منهم"، مؤكدا بأن "لجان تقييم بدأت فعليا في زيارة المحافظات للوقوف على كافة التفاصيل متوقعا صدور قرارات الاعفاء خلال اسابيع معدودة للبعض منهم".

واشار إلى أن "تغيير بعض المحافظين ضروري خاصة مع وجود الاداء الضعيف والتجاوزات واستغلال النفوذ للبعض منهم".

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