2022/12/05 | 17:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sP_4JfVCiaw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلقة١٨٠ -Morning live -اهمال الاهل لقاحات الاطفال) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلقة١٨٠ -Morning live -اهمال الاهل لقاحات الاطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).