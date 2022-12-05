2022/12/05 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، عن

ضبط عدد كبير من الأسلحة والاعتدة وعدد

المطلوبين بعد ممارسات أمنية في قضاء

الهندية شرقي المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "نفذ عدد من أقس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القت القبض على مطلوبين.. شرطة كربلاء: ضبط عدد كبير من الأسلحة والاعتدة في المحافظة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القت القبض على مطلوبين.. شرطة كربلاء: ضبط عدد كبير من الأسلحة والاعتدة في المحافظة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).