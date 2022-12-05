نصيف الخطابي: كربلاء الاولى في تنفيذ مشاريع قانون الامن الطارئ والتنمية

2022/12/05 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم

الخطابي، اليوم الاثنين، بأن كربلاء

الاولى في تنفيذ مشاريع قانون الامن

الطارئ والتنمية، جاء ذلك عند وضعه

الحجر الاساس لمشروع تنفيذ شارع السيدة

زينب الكبرى عليها السلا

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