العراق والتغيرالمناخي.. العراق ضحية التجفيف والتجريف والفساد - الجزء الخامس

2022/12/05 | 17:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسن الجنابي - وزير الموارد

المائية الاسبق

هناك شعور عام لا أعتقد انه صحيح بتأثير

التغيرات المناخية على العراقيين، لكنه

ينبع من تراكم عدد كبير من العوامل التي

تجعل حياتهم غاية في الصعوبة والق

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