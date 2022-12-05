قائد قوات الشرطة الاتحادية يلتقي قائد بعثة حلف الناتو في العراق

2022/12/05 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري ، اليوم الاثنين، قائد بعثة حلف الناتو في العراق الجنرال “جيوفاني اينوتشي” في زيارة له إلى مدرسة التدريب الخاص ( دبلن ) إحدى تشكيلات الشرطة الاتحادية الفاعلة في مجال التدريب والتأهيل .

وقالت وزارة الداخلية في بيان ان “اللقاء جاء ضمن إطار التعاون والتنسيق وتوسيع الشراكة على مستوى التدريب والتأهيل لتطوير قدرات الشرطة الاتحادية”.

واضاف البيان ان ” اللقاء بحث سبل تطوير التعاون وأهمية الإستفادة من خبرات البعثة في مجال التدريب والتأهيل ، من جانبه اكد الجنرال “جيوفاني” اهتمام البعثة بتكثيف التعاون المشترك بالاختصاص الأمني واستمرار التدريب “.

وأبدى قائد البعثة اعجابه الشديد بالمدرسة ومدى جاهزيتها العالية لتنفيذ المهام والواجبات التي يمكن تحقيقها ، مشيداً بالدور الكبير لأبطال الشرطة الاتحادية في تنفيذ خطط ومناهج التدريب وبالعمليات الأمنية التي تقوم بها من أجل تنفيذ القانون وبسط الامن وحماية المواطنين ، وفي نهاية اللقاء قدم الضيف شكره وتقديره للفريق العامري على كرم الضيافة وحسن الاستقبال .

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