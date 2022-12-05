المجلس الوزاري للتنمية البشرية يعقد جلسته الأولى

2022/12/05 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد المجلس الوزاري للتنمية البشرية جلسته الاعتيادية الأولى بعد إعادة تشكيله بموجب قرار مجلس الوزراء (288 لسنة 2022) برئاسة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وعضوية وزارات (التربية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والثقافة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات) بالإضافة إلى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية.وقالت امانة مجلس الوزراء في بيان ان “الجلسة الأولى للمجلس التي عُقدت بعد تشكيل الحكومة الجديدة نوقشت فيها موضوعات مهمة، أبرزها، مهام المجلس والمشروعات ذات الصلة وآلية العمل”.واضاف البيان “كما نوقشت الموضوعات المدرجة في جدول أعماله والتي أهمها، الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية المعدة من وزارة التخطيط، والأبعاد الاستراتيجية لها”.ويُعد المجلس الوزاري للتنمية البشرية من الجهات الساندة لمجلس الوزراء التي تساعد في تنمية القطاعات الحيوية للدولة، ويتابع الخطط والبرامج، ويدرس الموضوعات والتقارير المقدمة، ويجد الحلول المناسبة للارتقاء بمستوى المواطن خدمة للصالح العام.

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