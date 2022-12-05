"دبلوماسية ناعمة".. إلى ماذا يسعى العراق من خلال منتدى الحضارات العريقة؟

2022/12/05 | 18:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكتسب "منتدى الحضارات العريقة" -الذي تحتضن العاصمة العراقية بغداد فعاليات النسخة السادسة منه- أهمية خاصة، لما يمتلكه العراق من إرث حضاري فريد في المنطقة والعالم.

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