2022/12/05 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط 7 عمليات “تزوير وسرقة” بدوائر الكهرباء والمصرف الزراعي في ديالى المركز الخبري الوطني.

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