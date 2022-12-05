الحشد يُطيح بـ “إعلامي” داعش الارهابي شرق الانبار

2022/12/05 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، الاطاحة بإعلامي داعش الارهابي شرق الانبار.وذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “قوة من اللواء 27 بالحشد تمكنت، اليوم، من […]

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