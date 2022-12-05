كيليان مبابي.. كابوس الحراس ومزيج ميسي وكريستيانو رونالدو

2022/12/05 | 18:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتطرق في هذه الحلقة من "مونديال تشيك" إلى قدرات المهاجم الأكثر اكتمالاً في العالم، كيليان مبابي، وكيف يستطيع إنهاء خصومه بكل الطرق الممكنة، ونستعرض الأسباب التي تجعله خليطاً بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كما نقدم توضيحاً لسبب اعتباره الأكثر اكتمالاً في العالم.

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