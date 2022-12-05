2022/12/05 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شؤون الإقامة، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على 150 مخالفاً اجنبياً لقانون الإقامة في بغداد.

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