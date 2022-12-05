السوداني يعقد اجتماع مع القادة والوكلاء في وزارة الداخلية

2022/12/05 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعا مع القادة والوكلاء في وزارة الداخلية.

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