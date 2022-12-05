وزارة التربية تكلف مُتحدثاً باسمها

2022/12/05 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

كلفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، مُتحدثاً جديدا باسمها.

وذكرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري وجه بتكليف الصحفي ومقدم البرامج التلفزيونية كريم السيدمُتحدثاً باسم الوزارة، في خطوة لتقريب وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام والمؤسسات التربوية".

وأكد الجبوري، وفقا للوثيقة على "أهمية دور الإعلام بوصفه مساهما أساسيا في تطوير العملية التربوية وخدمة أبنائنا الطلبة وملاكاتنا التعليمية"، مبيناًأن "الوزارة وضعت على عاتقها الاهتمام بهذا الملف تطويراً ومتابعة".

أدناه نص الوثيقة:

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