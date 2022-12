3 أسباب لمشاهدة مباريات كرة القدم باستخدام جهاز The Freestyle

2022/12/05 | 19:19 - المصدر: The Freestyle

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت ترغب بمشاهدة مباريات فريقك المفضل لكرة القدم على شاشة 100 بوصة، وتشعر أن الشاشة الكبيرة تعد الطريقة المثالية الوحيدة للاستمتاع بمباريات كرة القدم بدقة 4K HDR، نؤكد لك أن استضافة مباراة لكرة القدم قد أصبحت بمنتهى السهولة والمتعة مع جهاز The Freestyle.

وبالتزامن مع انطلاق مباريات كرة القدم، تساعدك سامسونج في متابعتها براحة تامة في منزلك، مع توفير الترتيبات المثالية لذلك.



ويمكنك أن تثير الإعجاب بين أصدقائك من خلال التفاصيل التي تعرضها الشاشة الكبيرة لمشاهدة المباريات، وخلق جو يشبه الملعب في منزلك، وذلك باستخدام جهاز The Freestyle.



ويقدم هذا الجهاز تقنية تعدّ الأولى من نوعها، حيث يمكن استخدامه في أي مكان وفي أي وقت، وبما يتناسب مع نمط حياة المستخدم والخصائص التي يفضلها وأسلوبه الشخصي.

ونقدم لك تالياً ثلاثة أسباب لمشاهدة مباريات كرة القدم عبر جهاز The Freestyle.

كلما زاد حجم الشاشة أكبر، يكون ذلك أفضل

تعتبر الشاشة الكبيرة مسألة بالغة الأهمية لعشاق الرياضة.



وبفضل جهاز العرض The Freestyle، يمكنك تجربة أجواء اللعبة كما لو كنت هناك في قلب الملعب، وما عليك سوى دعوة الأصدقاء وتشجيع فرقكم المفضلة أثناء الاستمتاع بالعرض الممتع والصوت عالي الجودة من هذا الجهاز.



ويمكنك أيضاً الارتقاء بمستوى التجربة لكل ما تشاهده، بما في ذلك التعليقات الرياضية وحتى آراء الخبراء عند تحليل المباريات القادمة.

وعند الاستعانة بجهاز The Freestyle، يصبح بث الأحداث الرياضية على الشاشة الكبيرة بسيطاً جداً.



وبغض النظر عن المساحة المتوفرة لديك، يمكنك الاستمتاع بمباريات كرة القدم على شاشة كبيرة (تصل حتى 100 بوصة) في أي وقت وفي أي مكان.



وهناك ميزة ضبط قياس حجم الشاشة بنسبة تصل إلى 50%، وتحريكها باستخدام خاصية "Scale & Move" من دون الحاجة إلى تحريك الجهاز بتاتاً.

شاشات محمولة مثالية لبث الألعاب في الخارج

يتيح لك هذا الجهاز فرصة للانغماس في مباريات كرة القدم بأجوائها الرائعة، وعرضها على الشاشة بملايين الظلال اللونية التي توفرها "تقنية "Dynamic Crystal" و عرضها في مساحة خارجية.



حينها تستطيع استضافة الأصدقاء والاستمتاع مع العائلة لمتابعة أمتع الأحداث الرياضية.



وبفضل حجمه الصغير ووزنه الخفيف (830 غراماً فقط)، فإن هذا الجهاز المحمول يعتبر مريحاً للغاية من الناحية العملية.



وتتم محاذاة الصورة تلقائياً باستخدام ميزة تصحيح الانحراف التلقائي التي تعرض شاشة بنسبة 16: 9 في أي مكان ومن دون تشويه، حتى تكون مستعداً لمشاهدة مباراتك المفضلة في غضون ثوانٍ.

وماذا لو كنت تريد مشاهدة المباراة في منزل صديقك أو في فندق أو حتى في الخارج؟ لقد أصبح الأمر أسهل وأسرع وأكثر ملاءمة الآن.



وباستخدام ميزة Tap View في تطبيق SmartThings على جهازك الذكي، يطلب منك الاتصال بـجهاز The Freestyle للوصول إلى واجهة المستخدم الخاصة بتلفزيون سامسونج الذكي لديك.



ويدور الجهاز أيضاً بحرية حتى 180 درجة، ما يسمح لك العثور على الموضع المثالي دون تحريك جهاز العرض.



ويمكنك تغيير الزاوية بسهولة لعرض المحتوى في أي مكان في منزلك، سواء كنت تود العرض على الحائط أو السقف أو الأرضية.



ويمكنك أيضاً تشغيل الجهاز وإيقافه باستخدام صوتك، ليكون بذلك خياراً مثالياً في أثناء استعدادك للنوم.

ميزات يمكن تخصيصها وتستحق الثناء

إذا كنت ترغب في استضافة أصدقائك لمشاهدة المباريات، فإن جهاز The Freestyle يقدم ميزات تستحق الثناء.



وعندما لا يتم استخدامه كجهاز عرض، فإنه يأتي معززاً بنسق البيئة المحيطة التي تسمح لك تخصيص مساحتك باستخدام تأثيرات الإضاءة التي تتوافق مع مزاجك.



وبفضل الصوت عالي الجودة والربط مع شبكة بلوتوث، يعد جهاز The Freestyle خياراً رائعاً لبث المباريات في تجمعاتك مع الأصدقاء.



وبالمقارنة مع السماعات المحمولة عالية الأداء التي تعمل بتقنية البلوتوث الموجودة في السوق، توفر السماعات المدمجة القوية في الجهاز صوتاً غنياً يغطي زاوية 360 درجة، حيث يمكنك الاستمتاع بصوت غامر من أي مكان تجلس فيه.

ويتفوق هذا الجهاز في قدراته على الأجهزة العادية، إذ يمنحك حرية تخصيص المحتوى والاستفادة منه في أي مكان وفي أي وقت وبالطريقة التي تريدها.



ويجمع هذا الجهاز الذكي القابل للحمل بين الصور عالية الجودة والصوت الغامر لتقديم تجربة شبيهة بجو الملعب بالكامل.



ويدعوك للتعبير عن مساحتك وذاتك بإمكانياته اللامحدودة والمصممة لتناسب نمط حياتك.

وعلى ضوء وجود مجموعة واسعة من الميزات والوظائف، يعد جهاز The Freestyle إضافة مثالية كما يساعد على إثراء تجربة مشاهدة المباريات بطريقة متميزة .

