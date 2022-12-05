2022/12/05 | 19:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UmrzAawztqA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #الحرية_لحيدر_الزيدي.. بسبب منشور له بتويتر.. السجن لـ3 أعوام لشاب اُتهم بإهانة الدولة العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #الحرية_لحيدر_الزيدي.. بسبب منشور له بتويتر.. السجن لـ3 أعوام لشاب اُتهم بإهانة الدولة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).