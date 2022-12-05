العميد الكربلائي يتغلب على نوروز في دوري الكرة الممتاز

2022/12/05 | 19:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق نادي كربلاء، اليوم الاثنين،

من الفوز على ضيفه فريق نادي نوروز 2-0

ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري

العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف المباراة الاول لكربلاء في

الدقيقة 16 من زمن الشوط ال

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