رسمياً.. رونالدو ينضم إلى نادي النصر السعودي

2022/12/05 | 19:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصّل النجم البرتغالي كريستيانو

رونالدو لاتفاق مع نادي النصر السعودي

للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات

الشتوية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن

رونالدو أتم اتفاقه مع "العالمي" وسيلعب

في صفوفه بدا

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