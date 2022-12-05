بالصورة : هذا ليس سجنا ..انها دائرة تسجيل عقاري في بغداد

2022/12/05 | 20:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: نشر الكاتب والصحافي عقيل الشويلي صورا لدائرة التسجيل العقاري في الرصافة...

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