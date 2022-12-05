2022/12/05 | 20:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت وسائل اعلام، الاثنين 5 كانون الأول 2022، عن اخلاء سبيل...

ظهرت المقالة مصادر إعلامية تتحدث عن إخلاء سبيل بهاء عبدالحسين مدير شركة كي كارد أولاً على المسلة.

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