بعد أزمة دامت سنة ونصف.. انتهاء مشكلة متقاعدي تربية البصرة

2022/12/05 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية تربية محافظة البصرة اليوم الاثنين، عن انتهاء مشكلة متقاعدي تربية المحافظة الذين خرجوا من الخدمة منذ اكثر من سنة بعد ان احيلوا للتقاعد لوصولهم السن القانوني.

ولخص مدير عام التربية عبد الحسين سلمان لـ(بغداد اليوم) سبب مشكلة هذه الشريحة مبينًا أن "عدم ترويج معاملاتهم جاء بسبب التوقيفات التقاعدية، وبعد حل الموضوع من الحكومة تم توزيع اكثر من 300 هوية على المتقاعدين كوجبة أولى".

واوضح ان "هناك تدخلا من عدد من النواب بقضية المتقاعدين وبعد ان وصلت مناشدتهم للحكومة تم التعاطي معهم بشكل إيجابي وانتهت مشكلتهم"، داعيًا "جميع المتقاعدين ممن لم يستلم هويته إلى مراجعة هيئة التقاعد الوطنية في البصرة لغرض إكمال متطلبات استلام الهوية".

وأضاف سلمان أن "هناك وجبات من الهويات سيتم صرفها من تقاعد المحافظة ليصار إلى إكمال جميع الوجبات خلال الأيام المقبلة".

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