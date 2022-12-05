2022/12/05 | 20:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، إطلاق البوابة التكميلية للتقديم الى المجموعة الطبية.

وأدرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) رابط للتقديم: اضغط هنــــــــــــــا

وبينت: "يتاح للطلبة من أصحاب المعدلات العالية (96%) فأعلى التقديم الى بعض الاختصاصات التي منها الطب العام"، مشيرة إلى أن التقديم "يستمر حتى مساء يوم السبت المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: إطلاق البوابة التكميلية للتقديم الى المجموعة الطبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: إطلاق البوابة التكميلية للتقديم الى المجموعة الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).